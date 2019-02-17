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«Не дают вылезти и потушиться»: подразделения НВФ заявили о разгроме позиции. ВИДЕО

17.02.2019 18:31
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«Не дают вылезти и потушиться»: подразделения НВФ заявили о разгроме позиции. ВИДЕО

16 февраля украинские военнослужащие разгромили позицию подразделений НВФ «Дозор-1» районе ЯБП — Ясиноватской развязки.

Об этом сообщают члены НВФ и публикуют соответствующее видео, передает donpress.com.

По словам участников НВФ, они уже сутки не могут потушить пожар. По информации, украинские бойцы фактически сравняли с землей укрытия и огневые точки противника. Блиндаж членов НВФ в результате удара загорелся и они до сих пор не могут его потушить. Члены НВФ заявили:

«Вчера был обстрел 120-мм минами, конкретно „зажигалками“, БМП-1, БМП-2, АГС… 120-мм мин около 30 штук прилетело. У нас горит блиндаж, уже сутки пытаемся потушить… Убл***и… Поливают с „Алмаза“ и „Муравейника“… Не дают даже вылезти и потушиться».



Теги: Донбасс, Ясиноватая, пожар, обстрел, ВСУ, НВФ, позиции
 
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