«Не дают вылезти и потушиться»: подразделения НВФ заявили о разгроме позиции. ВИДЕО

17.02.2019 18:31

16 февраля украинские военнослужащие разгромили позицию подразделений НВФ «Дозор-1» районе ЯБП — Ясиноватской развязки.

Об этом сообщают члены НВФ и публикуют соответствующее видео, передает donpress.com.

По словам участников НВФ, они уже сутки не могут потушить пожар. По информации, украинские бойцы фактически сравняли с землей укрытия и огневые точки противника. Блиндаж членов НВФ в результате удара загорелся и они до сих пор не могут его потушить. Члены НВФ заявили:

«Вчера был обстрел 120-мм минами, конкретно „зажигалками“, БМП-1, БМП-2, АГС… 120-мм мин около 30 штук прилетело. У нас горит блиндаж, уже сутки пытаемся потушить… Убл***и… Поливают с „Алмаза“ и „Муравейника“… Не дают даже вылезти и потушиться».