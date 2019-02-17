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"Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"

17.02.2019 15:42
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"Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"

Бойцы ​ООС 16 февраля разгромили позицию "Дозор-1" гибридной армии РФ в районе ЯБП - Ясиноватской развязки. Террористы уже сутки не могут потушить пожар.

Боевики показали фото с последствиями удара ВСУ по своей позиции, передает "Диалог.UA".

ВСУ в субботу, 16 февраля, нанесли сокрушительный удар по позиции "Дозор-1", что под Ясиноватой. Бойцы фактически сравняли с землей укрытия и огневые точки врага. Блиндаж террористов в результате удара вспыхнул, как спичка. До сих пор оккупанты не могут его потушить, опасаясь вылезать, чтобы не нарваться на новые удары ВСУ. "Вчера был обстрел 120-мм минами, конкретно "зажигалками", БМП-1, БМП-2, АГС… 120-мм мин около 30 штук прилетело. У нас горит блиндаж, уже сутки пытаемся потушить...Убл***и... Поливают с "Алмаза" и "Муравейника"... Не дают даже вылезти и потушиться", - жалуются террористы.



Теги: Донбасс, Ясиноватая, пожар, обстрел, боевики, ВСУ, РФ, ООС
 
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