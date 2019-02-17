Оккупанты "облажались" с открытием школы на Донбассе

17.02.2019 18:57

Боевики рассмешили пользователей открытием школы на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщил блогер под ником Фашик Донецкий в Twitter, опубликовав соответствующие фото, передает apostrophe.ua.

"На днях оккупанты открыли школу в Петровском районе Донецка и как всегда облажались. Школа находится фактически на линии фронта - понятно, шо тупо вопрос времени, когда туда прилетит", - пишет он.

Блогер также отметил несуразицу с приветствием боевиков на открытии школы хлебом и солью. На фото можно заметить украинский рушник.

В сети стали комментировать фото.