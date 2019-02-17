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Архив - Донецкая область

Оккупанты "облажались" с открытием школы на Донбассе

17.02.2019 18:57
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Оккупанты "облажались" с открытием школы на Донбассе

Боевики рассмешили пользователей открытием школы на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщил блогер под ником Фашик Донецкий в Twitter, опубликовав соответствующие фото, передает apostrophe.ua.

"На днях оккупанты открыли школу в Петровском районе Донецка и как всегда облажались. Школа находится фактически на линии фронта - понятно, шо тупо вопрос времени, когда туда прилетит", - пишет он.

Блогер также отметил несуразицу с приветствием боевиков на открытии школы хлебом и солью. На фото можно заметить украинский рушник.

В сети стали комментировать фото.



Теги: Донецк, Донбасс, школа, открытие, боевики, обстрелы, фронт, соцсети
 
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