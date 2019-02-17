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Архив - Донецкая область

Подразделения НВФ на Донбассе блокируют работу наблюдателей

17.02.2019 16:37
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Подразделения НВФ на Донбассе блокируют работу наблюдателей

Подразделения НВФ запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ попадать на неподконтрольным Украине территории.

Об этом сообщается в отчете миссии за 14 февраля.

Наблюдатели отмечают, трое членов НВФ в очередной раз не позволили патрулю миссии проехать через блокпост, расположенный вблизи Заиченко (на северо-востоке от Мариуполя). В связи с отказом наблюдателей показать план своего патрулирования, им не позволили проехать в северо-восточном направлении поселков Пикузы и Саханка.

Также, на блокпосту неподалеку от Верхнешироковского (на северо-востоке от Мариуполя), подразделения НВФ в двух случаях вновь запретили членам патруля ОБСЕ проезд через блокпост, ссылаясь каждый раз на «проведение комплекса специальных мероприятий».

В то же время, с третьей попытки патрулю СММ все же удалось проехать через блокпост и попасть в этот населенный пункт.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, запрет, ОБСЕ, блокпост, НВФ
 
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