- Подразделения НВФ на Донбассе блокируют работу наблюдателей16:37
- ВСУ "завалили" предателя Молчуна прямым попаданием в блиндаж - наемник РФ пополнил "бригаду 200-х"16:20
- Как Пушилин "республиканские" предприятия "перезапускал"16:03
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"15:42
- Блокпосты «ДНР»: на «Каргиле» в сторону Петровки «спецоперация», в Горловке мало льготы и пеших15:20
- Женщины с детьми разбегались от боевиков «ДНР» и «казаков» в Харцызске. ВИДЕО15:03
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация14:43
- По Донецку разъезжают боевики «ДНР» на джипах с пулеметами14:19
- "Нас сливают, я уже персона нон грата", - известному донецкому террористу Сенсею запретили въезд в РФ на 5 лет. ВИДЕО13:58
- «Власти ДНР» тщательно скрывают потери в живой силе среди боевиков и наемников из РФ13:43
Подразделения НВФ на Донбассе блокируют работу наблюдателей
Подразделения НВФ запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ попадать на неподконтрольным Украине территории.
Об этом сообщается в отчете миссии за 14 февраля.
Наблюдатели отмечают, трое членов НВФ в очередной раз не позволили патрулю миссии проехать через блокпост, расположенный вблизи Заиченко (на северо-востоке от Мариуполя). В связи с отказом наблюдателей показать план своего патрулирования, им не позволили проехать в северо-восточном направлении поселков Пикузы и Саханка.
Также, на блокпосту неподалеку от Верхнешироковского (на северо-востоке от Мариуполя), подразделения НВФ в двух случаях вновь запретили членам патруля ОБСЕ проезд через блокпост, ссылаясь каждый раз на «проведение комплекса специальных мероприятий».
В то же время, с третьей попытки патрулю СММ все же удалось проехать через блокпост и попасть в этот населенный пункт.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, запрет, ОБСЕ, блокпост, НВФ
- Боевики «ЛДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ и обыскивают их авто
- Боевики «ДНР» получили приказы не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
- Мариупольским школьникам не разрешили отмечать выпускные в кафе
- В Мариуполе запретили торговать молочными коктейлями
- Лесники охотятся за отдыхающими
- Сметану и майонез объявили "вне закона"
- Подразделения НВФ на Донбассе блокируют работу наблюдателей16:37
- ВСУ "завалили" предателя Молчуна прямым попаданием в блиндаж - наемник РФ пополнил "бригаду 200-х"16:20
- Как Пушилин "республиканские" предприятия "перезапускал"16:03
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"15:42
- Блокпосты «ДНР»: на «Каргиле» в сторону Петровки «спецоперация», в Горловке мало льготы и пеших15:20
- Женщины с детьми разбегались от боевиков «ДНР» и «казаков» в Харцызске. ВИДЕО15:03
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация14:43
- По Донецку разъезжают боевики «ДНР» на джипах с пулеметами14:19
- "Нас сливают, я уже персона нон грата", - известному донецкому террористу Сенсею запретили въезд в РФ на 5 лет. ВИДЕО13:58
- «Власти ДНР» тщательно скрывают потери в живой силе среди боевиков и наемников из РФ13:43
- Встреча Суркова и Бородая в Москве: стало известно о секретном решении Кремля по войне на Донбассе. ВИДЕО17:18
- Трамп не будет воевать за Украину с Путиным: в США озвучили причину17:01
- Подразделения НВФ на Донбассе блокируют работу наблюдателей16:37
- ВСУ "завалили" предателя Молчуна прямым попаданием в блиндаж - наемник РФ пополнил "бригаду 200-х"16:20
- Как Пушилин "республиканские" предприятия "перезапускал"16:03
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"15:42
- Блокпосты «ДНР»: на «Каргиле» в сторону Петровки «спецоперация», в Горловке мало льготы и пеших15:20
- Женщины с детьми разбегались от боевиков «ДНР» и «казаков» в Харцызске. ВИДЕО15:03
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация14:43
- По Донецку разъезжают боевики «ДНР» на джипах с пулеметами14:19
- Стало известно, какой продукт защитит от рака19:41
- От успеха до отчаяния: Что ожидает все знаки Зодиака сегодня, 16 февраля10:42
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв
- Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- Россия опять предала своих на Донбассе: "волонтерше" "ДНР" отказали в убежище в РФ - россияне бьют тревогу
- Донбасс "пылает" - ВСУ, мстя за погибшего побратима, громит позиции оккупанта
- Кураторы РФ напуганы риском бунтов в "ДНР": боевикам приказано "душить" население массовыми арестами
- Террорист Шумский ликвидирован - ВСУ покончили с еще одним предателем Украины