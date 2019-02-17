Предстоит напряженная неделя: в ОРДО прибыли артиллеристы РФ

17.02.2019 11:40

На неподконтрольную Украине часть Донетчины прибыли выпускники российского артиллерийского училища, что может привести к резкой эскалации боевых действий.

Об этом сообщил украинский волонтер Роман Доник, передает donpress.com.

На своей странице в соцсети он отметил, что в неподконтрольном Украине Донецке были замечены новые лица. По ее словам, РФ прислала на «экзамены» выпускников одного из артиллерийских училищ по 33 человека в каждую бригаду членов НВФ,

Доник уточнил, что «экзамены» военные РФ будут сдавать в боевых условиях с17 февраля до 24 февраля. При этом он пишет:

«С той стороны, народ обзванивает родственников из прифронтовых городков и сел на нашей стороне и просят их на неделю уехать куда-то поглубже в тыл. Переживают, что „русский мир“ заглянет в гости в мирные дома».