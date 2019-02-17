Ситуация на КПВВ сегодня, 17 февраля: На линии разграничения скопилось более 300 авто

17.02.2019 08:47

Сегодня, 17 февраля, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 345 авто.

Все КПВВ открылись по зимнему графику работы и работают в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба Украины.

Сегодня утром на въезд и выезд в КПВВ находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 30/50;

«Марьинка» - 60/70;

«Новотроицкое» - 40/45;

«Гнутово» - 25/25.