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В Докучаевске во время обстрела ранена мирная жительница
17.02.2019 13:19
Жительница неподконтрольного украинскому правительству Докучаевска Донецкой области получила ранение в результате обстрела.
Об этом сегодня сообщили в «представительстве ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает donpress.com.
Так, представители ОРДО отметили:
«В результате обстрела с применением стрелкового оружия получила ранение бедра жительница Докучаевска 1949 года рождения».
В СЦКК добавили, что пострадавшей оказана своевременная медицинская помощь. Информация о происшествии уточняется.
Теги: Донбасс, Докучаевск, женщина, ранение, происшествие, обстрел, ДНР, СЦКК
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