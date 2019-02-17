В Докучаевске во время обстрела ранена мирная жительница

17.02.2019 13:19

Жительница неподконтрольного украинскому правительству Докучаевска Донецкой области получила ранение в результате обстрела.

Об этом сегодня сообщили в «представительстве ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передает donpress.com.

Так, представители ОРДО отметили:

«В результате обстрела с применением стрелкового оружия получила ранение бедра жительница Докучаевска 1949 года рождения».

В СЦКК добавили, что пострадавшей оказана своевременная медицинская помощь. Информация о происшествии уточняется.