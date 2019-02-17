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В Донецке прилеты по жилому сектору: повреждены 4 дома
17.02.2019 22:28
Петровский район неподконтрольного Украине Донецка сегодня во второй половине дня попал под обстрел, в результате чего получили повреждения 4 жилых дома.
Об этом сообщают в «представительстве ДНР» в СЦКК, передает donpress.com.
Так, там назвали адреса домов, пострадавших от обстрела:
«Прилеты по пос. ш-ты «Трудовская»:
ул. Безлесная, 12/1 (повреждена кровля флигеля);
ул. Бокия, 13/2 (повреждена кровля);
ул. Бокия, 13/3 (повреждена кровля).
Есть прилет по дому на ул. Энгельса, 70 попадание в крышу частного дома».
Теги: Донецк, Донбасс, дом, кровля, обстрел, повреждения, ДНР, СЦКК
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