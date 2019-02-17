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В Донецке у медиков нет одноразовых перчаток, а рентген аппараты работают более 50 лет
Во временно оккупированном Донецке, как и в других населенных пунктах, ситуация в сфере медицины становится всё хуже с каждым днем. Так, в лечебных учреждениях «областного уровня» нет одноразовых перчаток, а рентген аппараты работают более 50 лет.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке, как и в других населенных пунктах ситуация в медицине становится хуже и хуже с каждым днем. Не смотря на бравурные репортажи об открытии в ОЦКБ главарем «ДНР» Денисом Пушилиным «МРТ-кабинета», дончане сообщают об отсутствии даже таких элементарных вещей, как одноразовые перчатки. Кроме того, даже в той же ОЦКБ сделали несколько фото, реального состояния больницы.
Также дончане сообщают, что в больницах работают рентген аппараты, которым уже перевалило за 50 лет.
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«Донецк Пока пушилин оказухой занимается — б/у МРТ открывает — в больницах элементарного нет!!!»,
«Огромная ПРОСЬБА обеспечьте детскую гематологию стерильными перчатками, самым элементарным, потому как сегодня брали кровь из вены ребенка после трансплантации, я думала расстреляю медсестру. Четвертый год лечиться от онкологии и на какой-то ерунде заработать какую-то заразу, это уже перебор)))»,
«Перчатки – давняя тема, которую я постоянно поднимаю в сети. Меня часто называют агентом СБУ… Это, те, кто украл перчатки… И не выдал их врачам… Ну, агенты. Сбу»,
«А почему туда Пушилина не повели?!!!»,
«В 5ой больнице по б. Пушкина одному из двух рентген аппаратов более 50ти лет, кто там недавно ренгенился как коллега по работе, посматривайте за собой ночью – светитесь или нет»,
«Из десятка толковых врачей-радиологов остались ДВА, работают 2-3 часа вдень, а до войні ж…у некогда біло посадить. В ОРДЛО теперь как на мокшанских болотах, если заболел тописец, или травками или скрепніми молитвами лечиться, других «медицин» тут уже нет и не предвидится»,
«Вдогонку пиару Пушилина в ОЦКБ «Вчера зашёл в Оцкб, по случаю сделал небольшую фото подборку, МРТ это конечно отлично. А в туалет или на нулевой этаж слабо было правителя сводить. Там можно снимать фильмы ужасов. И это одна из главных больниц города „».
Теги: Донбасс, рентген, перчатки, медицина, больница, ДНР, Пушилин, соцсети
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