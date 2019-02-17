В сеть попала информация об огромных проблемах в Снежном

17.02.2019 11:59

Самое главное правило из негласной концепции информационной политики «ДНР» гласит о том, что какие-либо проблемы, нерешаемые вопросы, общественно-политические острые ситуации «СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО» освещать в информационном пространстве. Обычный народ не имеет никакого права быть информационно уведомлённым и просвещённым в данных вопросах. Ибо миф о молодой, развивающей «республике» превратиться в пыль.

Информационная группа смогла получить доступ к очень интересной и закрытой информации многих населённых пунктов временно оккупированных территорий, и, считаем за нужное, осветить этот материал и донести до обычного обманутого дончанина, который, не по своей воле, не может адекватно оценить обстановку.

Итак, населенный пункт «Снежное» (временно оккупированная территория Украины): численность населения (на 01.03.2016) – 68 193 человек. На сегодняшний день, число разрушенных объектов, подлежащих восстановлению – 100, из них объекты жилого фонда – 92, объекты социальной сферы – 5, объекты промышленности – 3. Соответственно, никакого движения этого направления не наблюдается. Нам получилось связаться с первым заместителем главы администрации города Снежное — Иващенко Эдуардом Евгеньевичем, который помог разъяснить ситуацию и немало интересного предоставил. Кто не знает, Иващенко отвечает за внешнеэкономическую деятельность, экономику, промышленность, топливно-энергетический комплекс, торговлю и бытовое обслуживание населения, агропромышленный комплекс, земельные отношения.

Эдуард Евгеньевич уточнил, что в городе очень много проблемных вопросов, ответы на которые правительство не хочет давать ни официальным, ни другим путём. Обращения, письма, заявки, это все просто перевод бумаги и действия в одну сторону. Местный политик считает, что невозможно среди населения заслужить доверие, когда социальные вопросы не решаются ни словами, ни действиями, а населению это не объяснишь. Перед ними всегда приходиться отвечать, но те маленькие и незначительные, позитивно решаемые вопросы никаким образом не смогут повлиять на заслуженное доверие к местной власти.

По сути, самые острые вопросы, о которых болит душа и очень бы хотелось, чтоб на уровне министерства все же что-то и задвигалось:

— Демографическая ситуация в городе остается сложной и характеризуется снижением уровня рождаемости, высоким уровнем смертности;

— Из-за нестабильной работы промышленности остается низкой закрепляемость на предприятиях молодежи, имеющей высшее образование;

— Экономическая деятельность, как и в прошлые кризисные периоды, начнет концентрироваться в крупнейших городах, обостряя проблемы развития республиканской провинции;

— Несоответствие объектов инженерной инфраструктуры современным требованиям надежности и энергоэффективности, а также связанные с этим издержки предприятий и городского бюджета;

— Нехватка инвестиций, сильная зависимость бюджета города от поступлений из республиканского бюджета;

— Невысокий уровень доходов населения, и, как следствие, недостаточно масштабный потребительский спрос;

— Отток работоспособного населения и молодежи;

— Высокий физический и моральный износ зданий и устаревшая материально-техническая база объектов социальной инфраструктуры (детских садов — а их 14, школ — 15, учреждений здравоохранения — 11, учреждений культуры — 12, спортивных сооружений);

— Большая протяженность и высокая степень износа сетей и объектов инженерной инфраструктуры;

— Неразвитость сферы досуга (отсутствие зон отдыха, недостаточное количество спортивных сооружений;

— Недостаточный уровень использования природно-географического потенциала;

— Монофункциональность города (сильная зависимость от работы одного предприятия);

— Нестабильная работа градообразующих предприятий;

— Загрязнение окружающей среды (наличие шахт, терриконов);

— Низкое качество коммунальных услуг;

— Удаленность от границ морей, рек, от сети магистральных железных дорог;

— Естественная убыль населения города;

— Относительно низкая предприимчивость населения;

— Высокая себестоимость добываемого угля;

— Низкий уровень объема промышленного производства;

— Концентрация промышленного производства на крупных предприятиях;

— Высокая степень износа основных фондов;

— Низкий уровень инвестиций;

— Отсутствие системы страховых гарантий для инвесторов;

— Низкий уровень использования внутреннего капитала;

— Отсутствие организованной системы оптовой торговли (появление многочисленных неорганизованных посредников, неоправданное завышение цен, монополизация сегментов рынка);

— Наличие скрытой безработицы;

— Несоответствие между спросом и предложением на рынке труда;

— Недостаточная мобильность трудовых ресурсов;

— Дифференциация доходов населения;

— Низкий уровень заработной платы по сравнению с крупными городами;

— Высокий уровень общей заболеваемости горожан;

— Ухудшение состояния здоровья населения;

— Сокращение масштабов профилактики заболеваний;

— Дефицит кадров системы здравоохранения города;

— Преобладание трансляции знаний над воспитанием навыков и ценностей;

— Увеличение численности пенсионеров;

— Не сформирован престиж культуры, преобладают меркантильные интересы;

-Субъективное восприятие города как «серого» (обычный, непримечательный, средний);

— Размещение отходов в пригородной зоне, наличие несанкционированных свалок;

— Недостаточный уровень культуры населения;

— Криминогенная ситуация, фактор беспокойства горожан;

— Низкая правовая культура населения;

— Плохое состояние автомобильных дорог;

— Износ сетей водоснабжения и канализации;

— Отсутствие конкуренции в предоставлении коммунальных услуг;

— Физический и моральный износ коммуникаций;

— Низкое качество коммунальных услуг;

— Недостаток материалов в СМИ, формирующих нравственность, культуру, патриотизм, любовь к городу.

Спасибо огромное Эдуарду Евгеньевичу при поддержке Скворцова Александра Николаевича (глава администрации) за возможность предоставить населению реальную информацию и хоть каким-то путём достучаться до «Республиканских» властей. Ведь какой смысл радоваться 10 дипломам, которые студенты из «ДНР» получили в России, когда только в одном населенном пункте такая социально-экономическая катастрофа?

Источник: news.dn.ua