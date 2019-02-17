Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные

17.02.2019 21:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные

Россия сохраняет планы присоединения оккупированной части Донбасса в свой состав, планируя проведение на востоке Украины переписи населения.

Взявшая под контроль Луганск и Донецк Москва планирует провести перепись, определив "обеспечение условий для формирования у населения уверенности в безальтернативности курса "республики" на интеграцию с РФ".

Об этом на своей странице в социальной сети пишет координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук, передает dialog.ua.

Он отметил, что Россия планирует манипуляционную постановку вопроса, предлагая жителям оккупированной части Донбасса определить свое будущее в составе Украины, в составе России или как "независимое государство". Результаты переписи будут объявлены в декабре нынешнего года, однако все статистические параметры будут готовы уже к августу. Тымчук отметил 4 основных цели, которая преследует Россия - Москва хочет получить документальное подтверждение пророссийской ориентации жителей Донбасса.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, статистика, перепись населения, интеграция, Тымчук, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх