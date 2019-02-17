- Боевики сообщили о гибели командира "ДНР" на горловском направлении: штаб ООС о тяжелых потерях РФ пока молчит22:02
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного21:29
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные21:01
- «Бьют беспрерывно, похоже «Град, за ЖД дым»: жители Донецка испуганы сильными боем20:32
- Оккупанты "облажались" с открытием школы на Донбассе18:57
- «Не дают вылезти и потушиться»: подразделения НВФ заявили о разгроме позиции. ВИДЕО18:31
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»17:43
- Подразделения НВФ на Донбассе блокируют работу наблюдателей16:37
- ВСУ "завалили" предателя Молчуна прямым попаданием в блиндаж - наемник РФ пополнил "бригаду 200-х"16:20
- Как Пушилин "республиканские" предприятия "перезапускал"16:03
Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные
Россия сохраняет планы присоединения оккупированной части Донбасса в свой состав, планируя проведение на востоке Украины переписи населения.
Взявшая под контроль Луганск и Донецк Москва планирует провести перепись, определив "обеспечение условий для формирования у населения уверенности в безальтернативности курса "республики" на интеграцию с РФ".
Об этом на своей странице в социальной сети пишет координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук, передает dialog.ua.
Он отметил, что Россия планирует манипуляционную постановку вопроса, предлагая жителям оккупированной части Донбасса определить свое будущее в составе Украины, в составе России или как "независимое государство". Результаты переписи будут объявлены в декабре нынешнего года, однако все статистические параметры будут готовы уже к августу. Тымчук отметил 4 основных цели, которая преследует Россия - Москва хочет получить документальное подтверждение пророссийской ориентации жителей Донбасса.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, статистика, перепись населения, интеграция, Тымчук, соцсети
- Тымчук: "Наступления ВСУ боятся не только в Донецке и Луганске, но и в Москве"
- Смелая надпись из оккупированного Донецка показала реальное отношение дончан к РФ – опубликовано сильное фото
- "Украина сюда не придет, других вариантов нет": Пасечник в Луганске рассказал, кто будет контролировать "ЛНР"
- План Волкера-Климкина по миротворцам на Донбассе - это крах всех надежд Москвы. Громкие подробности
- "В прихожей висит украинский прапор": луганчане и дончане восстают против "ДНР/ЛНР", в РФ уже мало кто хочет
- Новые факты беспредела боевиков на Донбассе
- Боевики сообщили о гибели командира "ДНР" на горловском направлении: штаб ООС о тяжелых потерях РФ пока молчит22:02
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного21:29
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные21:01
- «Бьют беспрерывно, похоже «Град, за ЖД дым»: жители Донецка испуганы сильными боем20:32
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена19:30
- Оккупанты "облажались" с открытием школы на Донбассе18:57
- «Не дают вылезти и потушиться»: подразделения НВФ заявили о разгроме позиции. ВИДЕО18:31
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»17:43
- Подразделения НВФ на Донбассе блокируют работу наблюдателей16:37
- ВСУ "завалили" предателя Молчуна прямым попаданием в блиндаж - наемник РФ пополнил "бригаду 200-х"16:20
- Боевики сообщили о гибели командира "ДНР" на горловском направлении: штаб ООС о тяжелых потерях РФ пока молчит22:02
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного21:29
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные21:01
- «Бьют беспрерывно, похоже «Град, за ЖД дым»: жители Донецка испуганы сильными боем20:32
- Россия "замораживает" Донбасс и вернется к ОРДЛО только после выборов в Украине - заявление Волкера19:58
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена19:30
- Оккупанты "облажались" с открытием школы на Донбассе18:57
- «Не дают вылезти и потушиться»: подразделения НВФ заявили о разгроме позиции. ВИДЕО18:31
- Ющенко назвал самое слабое место России: Украине необходимо нанести удар нужно именно туда18:02
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»17:43
- Стало известно, какой продукт защитит от рака19:41
- От успеха до отчаяния: Что ожидает все знаки Зодиака сегодня, 16 февраля10:42
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
- Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- Россия опять предала своих на Донбассе: "волонтерше" "ДНР" отказали в убежище в РФ - россияне бьют тревогу
- Донбасс "пылает" - ВСУ, мстя за погибшего побратима, громит позиции оккупанта