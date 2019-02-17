Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные

17.02.2019 21:01

Россия сохраняет планы присоединения оккупированной части Донбасса в свой состав, планируя проведение на востоке Украины переписи населения.

Взявшая под контроль Луганск и Донецк Москва планирует провести перепись, определив "обеспечение условий для формирования у населения уверенности в безальтернативности курса "республики" на интеграцию с РФ".

Об этом на своей странице в социальной сети пишет координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук, передает dialog.ua.

Он отметил, что Россия планирует манипуляционную постановку вопроса, предлагая жителям оккупированной части Донбасса определить свое будущее в составе Украины, в составе России или как "независимое государство". Результаты переписи будут объявлены в декабре нынешнего года, однако все статистические параметры будут готовы уже к августу. Тымчук отметил 4 основных цели, которая преследует Россия - Москва хочет получить документальное подтверждение пророссийской ориентации жителей Донбасса.