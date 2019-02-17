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«Власти ДНР» тщательно скрывают потери в живой силе среди боевиков и наемников из РФ
Главари боевиков «ДНР» и российских оккупантов тщательно скрывают серьезные потери в живой силе в рядах НВФ на временно оккупированных территориях Донецкой области. Однако, сами боевики и их приспешники озвучивают большое число ликвидированных и раненых.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Главари боевиков «ДНР» и российских оккупантов старательно скрывают реальные цифры потерь в живой силе среди боевиков и российских наемников. Однако, сами боевики «ДНР» и их приспешники озвучивают эти цифры и цифры пугающие.
В то же время «Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР» заявляет, что в период «с 1 по 7 февраля 2019 года на территории ДНР ранений военнослужащих не зафиксировано». Но в следующей сроке говорится, что « 1 по 7 февраля 2019 года на территории ДНР погибли 4 военнослужащих… с 1 января по 7 февраля погибли 8 военнослужащих». Цифры, мягко говоря, занижены. Ведь по данным сторонников боевиков «ДНР» только «7 (февраля) – двое». Если же подсчитать статистику, которую приводят боевики «ДНР», то с 7 по 9 февраля ликвидирован 24 боевика. Что касается наемников из РФ, то в РФ вывозят ежедневное от 5 до 10 «200-х».
Вот что сообщается в соцсетях:
«Орки в шоке. Говорят что укропы с каждым месяцем все больше и больше ликвидируют ополченцев. В Россию везут каждый день по 5-10 200-ых. Все думают что американцы поставили украинской армии высокоточное оружие. Потому как снаряды прилетают из ниоткуда и бьют точно в цель..»,
«Гораздо больше – только из официальных сводок: 07 – двое: горловчанин и казак в ЛНР; 08 – пятеро: 4 в Ленинском и 1 из Востока; 09 – 4 в Саханке, 12 – двое на Светлодарской дуга и позавчера ещё девушка ополченка».
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, боевики, потери, соцсети, НВФ
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