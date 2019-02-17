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Архив - Донецкая область

ВСУ ракетным ударом сравняли с землей пулеметный расчет оккупанта

17.02.2019 08:57
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ВСУ ракетным ударом сравняли с землей пулеметный расчет оккупанта

В Сети появились новые кадры уничтожения бойцами ООС пулеметного расчета гибридной армии РФ на Донбассе. Кадры меткого удара ВСУ обнародовал в YouTube офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".
ВСУ снова наказали гибридную армию России за срыв перемирия. По огневой точке оккупанта, обстреливавшей украинские позиции, был нанесен один меткий ракетный удар. Пулеметный расчет врага взлетел на воздух. Этот момент и попал на видео. По последним данным, в результате ответки ВСУ пулеметный расчет был полностью уничтожен. Кроме того, были ликвидированы два террориста. "В бойницу влетает ОСиное жало, да так, что остатки блиндажа делают феерические кульбиты в воздухе... Воины ООС сейчас свободно продвигаются на свои позиции", - уточнил Штефан.



Теги: Донбасс, пулемет , ВСУ, оккупанты, ракетный удар
 
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