ВСУ "завалили" предателя Молчуна прямым попаданием в блиндаж - наемник РФ пополнил "бригаду 200-х"

17.02.2019 16:20

Украинские военные 4 февраля ликвидировали под Горловкой террориста "ДНР" Андрея Ворчака по кличке Молчун.

Об очередной потере в рядах гибридной армии РФ сообщили в соцсетях пособники Молчуна, передает "Диалог.UA".

Террорист Ворчак был убит еще 4 февраля, но информация об этом появилась только сейчас. По предварительным данным, он был ликвидирован бойцами ООС. "Прямым попаданием в блиндаж завалило колодами… Говорят, тело раздавило", - поделились информацией в Сети, уточнив, что произошло это в районе Горловки.

Молчун оказался известен украинскому "Миротворцу". По данным волонтеров, 36-летний террорист родом из Енакиево. Предатель погиб за неделю до своего дня рождения. Орудовал наемник в мотострелковом подразделении "ДНР". До Горловки он был замечен в районе Дебальцево.