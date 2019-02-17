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Женщины с детьми разбегались от боевиков «ДНР» и «казаков» в Харцызске. ВИДЕО

17.02.2019 15:03
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Женщины с детьми разбегались от боевиков «ДНР» и «казаков» в Харцызске. ВИДЕО

Во временно оккупированном Харцызске произошла вооруженная стычка пьяных боевиков «ДНР» и «казаков».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 16 февраля 2019 года, во временно оккупированном Харцызске во дворце культуры, а затем и рядом произошла разборка со стрельбой пьяных боевиков «ДНР» «афганцев» и «казаков». Всё происходило в середине дня, когда на улице гуляли молодые мамы с детьми. «Успокоить» «конфликтующие стороны» пыталась и директор дворца культуры. Однако, напуганные женщины и дети убегали как можно быстрее от неадекватных «защитников». Жители Харцызска сняли на видео происходящее.



Теги: Донбасс, Харцызск, дети, женщины, ДНР, боевики, казаки, пьянство
 
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