Женщины с детьми разбегались от боевиков «ДНР» и «казаков» в Харцызске. ВИДЕО

17.02.2019 15:03

Во временно оккупированном Харцызске произошла вооруженная стычка пьяных боевиков «ДНР» и «казаков».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 16 февраля 2019 года, во временно оккупированном Харцызске во дворце культуры, а затем и рядом произошла разборка со стрельбой пьяных боевиков «ДНР» «афганцев» и «казаков». Всё происходило в середине дня, когда на улице гуляли молодые мамы с детьми. «Успокоить» «конфликтующие стороны» пыталась и директор дворца культуры. Однако, напуганные женщины и дети убегали как можно быстрее от неадекватных «защитников». Жители Харцызска сняли на видео происходящее.