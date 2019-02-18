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«Я в беде»: известны детали о попадании в плен украинского военного
Захваченный в плен подразделениями НВФ «ДНР» украинский военнослужащий Игорь Мирончук во время допроса зачитывал уже заготовленный текст не в свойственной для него манере. Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека.
По данным, он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. В семье военного отметили:
«Игорь позвонил маме около трех часов дня и сказал: «Я в беде». «Мама и не могла представить, в какой. К тому же, такие панические слова для него были не свойственны, так Игоря голос всегда бодрый. Позже из Интернета узнали, что попал в плен».
Мирончук является кадровым военным, он с 2014 года находился в зоне АТО, где принимал участие в боях в Луганском аэропорту и в боях за Дебальцево.
Кроме того, родственники отмечают, что на видео допроса боец выглядит подавленным, заметно, что он читает заранее подготовленный текст. В ведомстве уточнили:
«Медийная инициатива за права человека собирает имена военнопленных и гражданских заложников в один список, чтобы показать, кого удерживают представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Сейчас в нашем списке уже 117 фамилий. Каждая история важна».
Информацию о Мирончуке подтвердил и «Закарпатский легион». военные отметили, что их сослуживец зачитывал готовый текст:
«Он произносит заученные фразы, написанные пропагандистами российских оккупационных войск, повторяя те же фейки, ранее вложенные в уста других военнопленных. На некоторых фрагментах смонтированной записи четко видно, как его глаза бегают по строчкам написанного текста. Мы ни в коем случае не осуждаем Игоря за сказанное на камеру. Ведь сказанное им для всех нас является очередным доказательством того, что противник в информационной войне может противопоставить нам только грубую манипуляцию и фейки. Эту войну действительно пора заканчивать — нашей, украинской Победой».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, плен, военнопленный, ДНР, ВСУ
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