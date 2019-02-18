Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк

18.02.2019 18:30

В «народной милиции ДНР» опровергли информацию об атаке на центр Донецка беспилотников ВСУ, предположив, что целью взрывов могла быть попытка напугать сотрудников миссии ОБСЕ. Такую версию озвучил «замначальника народной милиции» Эдуард Басурин, пишут российские СМИ.

«Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения – крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева, 70... Цели две – напугать миссию ОБСЕ и реализовать тот план по вводу вооруженной миссии ОБСЕ сюда при помощи США. И второе. Обострение за последние дни, в котором пострадали 24 жилых дома и ранено три гражданских... при помощи этого Украина хочет показать, что не она агрессор, а на нее нападают», – сказал Басурин.

Напомним, сегодня утром, 18 февраля, о взрывах в неподконтрольном украинским властям Донецке сообщили жители города в соцсетях. Позже в «ДНР» заявили, что зафиксированы 3 взрыва самодельных взрывных устройств в центре Донецка – вблизи штаб-квартиры ОБСЕ.

Также сообщалось о повреждениях в результате взрывов.

Источник: https://dnews.dn.ua