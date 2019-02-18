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Ситуация на блокпостах: на нулевом в «Майорске» очередь в 4 ряда, очень много пеших
Сегодня утром на блокпостах Донецкой области, расположенных на линии разграничения, значительные очереди собрались на Бахмутском и Марьинском направлениях. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.
По данным Госпогранслужбы все КПВВ работают по зимнему графику в штатном режиме (с 8.00 до 17.00):
«Госпогранслужба Украины: „Майорське“ — 30/50 авто на въезд и выезд»
По данным очевидцев, на Бахмутском направлении огромная очередь в четыре ряда на украинском нулевом блокпосту:
«На Майорске ноль украинский мрак. Пеших очень много. Машин тоже. Перед нулем в четыре ряда. Заблокировали выезд таксисты»
«По состоянию на 09.00 на блок посту 110 автомобилей, 26 автобусов, до 120 человек пешей очереди»
«Днр на Бахмут машин мало. Перед полицией никого. В сетке половина или даже меньше»
На Марьинском направлении на КПВВ Каргил сегодня утром не слишком большие очереди, по сравнению с предыдущими днями:
«Каргил из ДНР — 30 льготы и на 15 больше в общей»
«Каргил в Украину — Пеших десятка два под навесом, четыре автобуса на обочине, машин после протяжки стало — льготы 28, общей 45»
«Каргил на выезд 23 льготы, 38 общей»
В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины на подконтрольном им блокпосту, много автомобилей на въезд:
«Мар'їнка» — 150/50 авто на въезд и выезд»
На Мариупольском направлении блокпосты в Еленовке льготников практически нет, на Перлыне пешая очередь около 70−90 человек:
«Новотроїцьке» — 50/60 авто на въезд и выезд»
«Новотроицк машин 15−20 Еленовка 10 машин»
«Еленовка с Донецка машин 35»
«На Украину Новотроицк машины 40. Перлына пеших 70−90 человек, машин 50»
«На Еленовке 35−40 машин, льготных нет. На Украину»
Блокпосты в Гнутово на Мариупольском направлении по данным Госпогранслужбы собрали по 40 авто в обе стороны.
На КПВВ «Станица Луганская» сегодня по словам очевидцев, достаточно немаленькая очередь,
«Госпогранслужба Украины: за вчерашний день КПВВ „Станиця Луганська“ пересекли 7945 осіб. Меньше, чем обычно, видимо, в связи с воскресеньем».
«8.50 на ЛНР в сторону Станицы 3 пролета»
«8.30 получил талон. В сторону Станицы на укр два навеса, и люди быстро прибывают».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, пункт пропуска, КПВВ
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