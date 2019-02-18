«У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ

18.02.2019 18:17

Так называемый «командир» 14-й бтро подразделений НВФ «Призрак Алексей Марков, известный по позывному «Добрый» заявил, что им становится все труднее удерживать свои позиции, так как украинские военные становятся все сильнее. Соответствующее видео заявления Маркова обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook

Марков отметил, что украинская армия по численности и мастерству намного превосходят «армию ЛДНР». По его словам, сейчас ВСУ намного сильнее подразделений НВФ, причем эта сила видна не только по личному составу ООС, но и по современности вооружения ВСУ. Кроме того, Марков отметил, что у «ЛДНР» вооружение намного хуже, чем у сил ООС:

«В этом плане они активно подтягиваются к уровню армии XXI века. У нас с этим все намного хуже».

«Добрый добавил, если ситуация не изменится, то подразделения НВФ не смогут долго удерживать временно подконтрольные им территории Донецкой и Луганской областей.

Источник: https://donpress.com