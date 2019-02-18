- В Мариуполе подростки грабили кладбище, чтобы купить себе напитки и жвачки19:01
- Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк18:30
- «У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ18:17
- Четверо оккупантов РФ убиты, один взят в плен: Штефан о крупной победе ООС на Донбассе - детали схватки с ДРГ17:40
- Ситуация на блокпостах: на нулевом в «Майорске» очередь в 4 ряда, очень много пеших16:00
- "Вдруг украинская армия зашла в Донецк" В рядах боевиков "ДНР" началась паника.15:45
- В сети опубликовали видео с места взрывов в центре Донецка15:35
- Бойцы ВСУ отбили атаку ДРГ и взяли в плен члена НВФ15:02
- В воскресенье три поселка у Мариуполя оказались в зоне обстрелов14:45
- Она никуда не делась: Цаплиенко оценил риск начала большой войны в Украине14:18
«У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ
Так называемый «командир» 14-й бтро подразделений НВФ «Призрак Алексей Марков, известный по позывному «Добрый» заявил, что им становится все труднее удерживать свои позиции, так как украинские военные становятся все сильнее. Соответствующее видео заявления Маркова обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook
Марков отметил, что украинская армия по численности и мастерству намного превосходят «армию ЛДНР». По его словам, сейчас ВСУ намного сильнее подразделений НВФ, причем эта сила видна не только по личному составу ООС, но и по современности вооружения ВСУ. Кроме того, Марков отметил, что у «ЛДНР» вооружение намного хуже, чем у сил ООС:
«В этом плане они активно подтягиваются к уровню армии XXI века. У нас с этим все намного хуже».
«Добрый добавил, если ситуация не изменится, то подразделения НВФ не смогут долго удерживать временно подконтрольные им территории Донецкой и Луганской областей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, батальон, ВСУ, ООС
- Донбасский фронт: о "ползучем наступлении"
- Десятки обстрелов в зоне АТО: погиб боец ВСУ
- Армия РФ разжигает ситуацию на Донбассе после смерти Захарченко: ВСУ несут потери на линии фронта
- Оккупант несет большие потери на Донбассе: мощной "ответкой" ВСУ ликвидировали двух боевиков, пятеро ранены
- Захарченко и Плотницкий шокировали жителей Донбасса новым наглым постановлением
- Последствия подлых провокаций террористов "ЛДНР" на Донбассе: стороны считают погибших и раненых
- В Мариуполе подростки грабили кладбище, чтобы купить себе напитки и жвачки19:01
- Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк18:30
- «У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ18:17
- Четверо оккупантов РФ убиты, один взят в плен: Штефан о крупной победе ООС на Донбассе - детали схватки с ДРГ17:40
- Ситуация на блокпостах: на нулевом в «Майорске» очередь в 4 ряда, очень много пеших16:00
- "Вдруг украинская армия зашла в Донецк" В рядах боевиков "ДНР" началась паника.15:45
- В сети опубликовали видео с места взрывов в центре Донецка15:35
- Бойцы ВСУ отбили атаку ДРГ и взяли в плен члена НВФ15:02
- В воскресенье три поселка у Мариуполя оказались в зоне обстрелов14:45
- Она никуда не делась: Цаплиенко оценил риск начала большой войны в Украине14:18
- Медики подсказали, как отличить грипп от простуды19:15
- В Мариуполе подростки грабили кладбище, чтобы купить себе напитки и жвачки19:01
- 19 февраля можно будет наблюдать самую большую и яркую Луну в году18:45
- Никаких сбросов: В «ДНР» опровергли сами себя по поводу якобы атаки беспилотников ВСУ на Донецк18:30
- «У нас все намного хуже»: главарь батальона «Призрак» признал преимущество ВСУ18:17
- Порошенко прибыл на Прикарпатье с Томосом (ВИДЕО)18:00
- Четверо оккупантов РФ убиты, один взят в плен: Штефан о крупной победе ООС на Донбассе - детали схватки с ДРГ17:40
- Киевстар закрывает популярный тариф и переводит абонентов на худшие условия17:20
- Давка за гостинцы на «Поле Чудес» (ВИДЕО)17:00
- Украинцы считают войну с РФ главной проблемой сегодняшнего дня16:45
- Медики подсказали, как отличить грипп от простуды19:15
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт16:30
- Эти вещи в доме отталкивают деньги и счастье11:30
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2019 года10:01
- В мозгах «жаворонков» и «сов» нашлись различия07:10
- Стало известно, какой продукт защитит от рака19:41
- От успеха до отчаяния: Что ожидает все знаки Зодиака сегодня, 16 февраля10:42
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
- Россия опять предала своих на Донбассе: "волонтерше" "ДНР" отказали в убежище в РФ - россияне бьют тревогу
- Донбасс "пылает" - ВСУ, мстя за погибшего побратима, громит позиции оккупанта