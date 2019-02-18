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В центре Донецка произошел мощный взрыв
18.02.2019 10:30
В центре Донецка в 07:45 (по киевскому времени) прогремел взрыв. Это произошло взрыв в Ворошиловском районе города.
Инцидент произошло на газораспределительном пункте. «МВД ДНР» не рассматривает версию теракта.
По последней информации, страдавших в результате происшествия нет. Детали ЧП устанавливаются.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ДНР
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