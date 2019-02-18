В «ДНР» сообщают о повреждениях в результате взрывов в центре Донецка

18.02.2019 12:33

Во время взрывов, которые произошли сегодня, 18 февраля, в Ворошиловском районе неподконтрольного украинским властям Донецка, повреждены кровля газораспределительного пункта и жилой дом. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Повреждена кровля газораспределительной станции по бульвару Пушкина, 2. Кроме того, на улице Кобозева, 70, повреждены два оконных блока лестничного марша жилого дома», – говорится в сообщении.

Как утверждают в «ДНР», газораспределительный пункт продолжает работать в штатном режиме.

Помимо этого, как сообщают местные интернет-ресурсы, «глава администрации» Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев заявил, что во время утренних взрывов никто не пострадал.

«Пострадавших при взрывах, которые произошли сегодня утром, нет», – заявил Латынцев.

Источник: https://dnews.dn.ua