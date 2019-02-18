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В Донецке большое количество молодых «ихтамнетов» с рюкзаками
Вчера во временно оккупированном Донецке замечено большое количество молодых «неместных» «военных» с рюкзаками. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на появившееся на улицах большое количество молодых «неместных» «военнослужащих» с рюкзаками. Приезжих отличает молодой возраст 20-25 лет и полное незнание города. Дончане связывают появление явных «ихтамнетов» с новостью о том, что на временно оккупированные территории Донетчины прибыли российские курсанты-артиллеристы для «сдачи зачетов в боевых условия» и будут сдавать «зачеты» с 17 по 24 февраля. Странным образом эта новость совпала с усилившимися обстрелами и появлением «ихтамнетов».
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«Новое поступление орков. сегодня на крытом возле автостанции орки с рюкзаками раза три у меня спрашивали — это ул «50 лет ссср», где находится гостиница «эконом»? Отправил в противоположную сторону»,
«Местные или москали?»,
«Русня! лет 20 – 25»,
«Доник писал что-то при партию студентов-артиллеристов… може и не соврал»,
«Не соврал. Мокшанских тупомордых лаптей на улицах много»
«А ты прикинь чо они о тебе говорили когда поняли что попали не туда… тебе там не икалось?»,
«Наверное, у вас взаимное»,
«Они что совсем без денег приехали? Ну пусть походят, потом их поселить покучнее и… несчастный случай»,
«В стороне Авдеевки весь день бахает вдалеке тяжеленькое ..«экзамены» начались шо ли...».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР
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- Боевики сообщили о гибели командира "ДНР" на горловском направлении: штаб ООС о тяжелых потерях РФ пока молчит22:02
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного21:29
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