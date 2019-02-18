В Донецке большое количество молодых «ихтамнетов» с рюкзаками

18.02.2019 09:02

Вчера во временно оккупированном Донецке замечено большое количество молодых «неместных» «военных» с рюкзаками. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на появившееся на улицах большое количество молодых «неместных» «военнослужащих» с рюкзаками. Приезжих отличает молодой возраст 20-25 лет и полное незнание города. Дончане связывают появление явных «ихтамнетов» с новостью о том, что на временно оккупированные территории Донетчины прибыли российские курсанты-артиллеристы для «сдачи зачетов в боевых условия» и будут сдавать «зачеты» с 17 по 24 февраля. Странным образом эта новость совпала с усилившимися обстрелами и появлением «ихтамнетов».

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Новое поступление орков. сегодня на крытом возле автостанции орки с рюкзаками раза три у меня спрашивали — это ул «50 лет ссср», где находится гостиница «эконом»? Отправил в противоположную сторону»,

«Местные или москали?»,

«Русня! лет 20 – 25»,

«Доник писал что-то при партию студентов-артиллеристов… може и не соврал»,

«Не соврал. Мокшанских тупомордых лаптей на улицах много»

«А ты прикинь чо они о тебе говорили когда поняли что попали не туда… тебе там не икалось?»,

«Наверное, у вас взаимное»,

«Они что совсем без денег приехали? Ну пусть походят, потом их поселить покучнее и… несчастный случай»,

«В стороне Авдеевки весь день бахает вдалеке тяжеленькое ..«экзамены» начались шо ли...».

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