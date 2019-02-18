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Архив - Донецкая область

В Донецке, если ребенок нарисует флаг Украины, родителей ждут неприятности

18.02.2019 21:20
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Во временно оккупированном Донецке оккупационные власти «ДНР» угрожают детям, если те нарисуют флаг Украины, у родителей будут проблемы. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области стараются искоренить всё, что касается Украины. Когда не выходит просто уговорить, дело доходит до угроз. Притом угрожать начинают детям. Так, в школах временно оккупированного Донецка детям – младшим школьникам – угрожают, если они нарисуют флаг Украины, родителям придется объясняться с директором:

«Сегодня звонил в Донецк и поздравлял крестницу с Днём рождения. Учиться во втором классе. Рассказала, что учитель настоятельно «рекомендовал» не рисовать украинский флаг, а то придется родителей к директору вызывать».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены. 



Теги: Украина, Донецк, Донбасс, флаг, ДНР
 
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