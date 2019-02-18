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В Москве заявили о подготовке к масштабной войне на Донбассе
Московский куратор оккупированной части Донбасса Александр Бородай открыто заявил, что считает военную операцию единственным способом решения конфликта на Донбассе.
Заявление вызвало активную поддержку россиян в социальных сетях, которые требуют как можно быстрее напасть на Украину второй масштабной операцией российской армии и остановить "фашистов".
Бородай заявил, что сейчас "ЛДНР" выживают в трудных условиях, однако рано или поздно Москве будет необходимо довести начатое в 2014 году до конца.
При этом куратор Москвы подчеркнул, что конечным решением конфликта на Донбассе может быть только военная интервенция российских наемников.
Сказаное Бородаем было активно поддержано россиянами, которые призвали Москву немедленно действовать военными методами.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, Москва, ДНР, ЛНР
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