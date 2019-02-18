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В сети опубликовали видео с места взрывов в центре Донецка
18.02.2019 15:35
Сегодня в центре неподконтрольного Украине Донецка прогремели три взрыва. Об этом сообщил так называемый «начальник пресс-службы Народной милиции ДНР» Даниил Безсонов.
Комментируя произошедшее, он отметил:
«Сегодня около -09:00 утра в центре Донецка прогремели три взрыва. Два взрыва на бульваре Пушкина, третий рядом с перекрестком Пушкина/РККА. На месте работают следственные органы. По предварительным данным, были сброшены взрывные устройства при помощи беспилотника».
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв
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