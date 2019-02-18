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В зоне ООС обострение: ранены 4 бойца ВСУ
С начала текущих суток подразделения НВФ 8 раз обстрелял позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
По данным штаба, 7 раз члены НВФ применяли артиллерийские системы калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 94 снарядов и мин.
Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактического группировки «Восток» враг 4 раза обстрелял украинские опорные пункты:
— из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Лебединское;
— из ствольной артиллерии калибра 122 мм и, второй раз, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов — вблизи села Водяное;
— из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов — возле поселка Опытное.
В то же время, в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» подразделения НВФ провели 4 обстрела позиций подразделений Объединенных сил:
— из минометов калибров 120 и 82 мм — в районе населенного пункта Катериновка;
— дважды — из минометов 120-ого и 82-ого калибров — возле поселка городского типа Новотошковское;
— из крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Крымское.
В ходе боевых действий 4 украинских бойца получили ранения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обострение, ВСУ, ООС
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