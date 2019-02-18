"Вдруг украинская армия зашла в Донецк" В рядах боевиков "ДНР" началась паника.

18.02.2019 15:45

"Боевики "ДНР" предсказуемо приписывают вину за серию взрывов в разных частях временно оккупированного Донецка ВСУ и провоцируют панику среди населения.

Волонтер Вооруженных сил Украины Юрий Мысягин прокомментировал прогремевшие взрывы в Донецке, оценив ситуацию в оккупированном городе, передает "Диалог.UA". "Все, утренний теракт в Донецке отменяется.

Судя по фото - это больше похоже на петарду, сделанную в домашних условиях на кухне из магния и селитры и запакованную в старый журнал "Огонек"", - написал он в социальной сети. К публикации был прикреплены соответствующие кадры, которые демонстрировали места прогремевших взрывов.

"Вот что значит жить постоянно в страхе, а вдруг украинская армия зашла.

Малейший пук, и сразу по всем каналам: в Донецке теракт, взрыв слышал весь город", - иронично заключил Юрий Мысягин.



Источник: www.dialog.ua