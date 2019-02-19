Блокпосты на Донбассе: на Горловке большая пешая очередь, в «Еленовке» почти никого

19.02.2019 11:51

Сегодня утром на блокпостах Донецкой области, расположенных на линии разграничения на Донбассе, при этом большие очереди собрались на Бахмутском и Марьинском направлениях. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

По данным Госпогранслужбы все КПВВ функционируют по зимнему графику в штатном режиме (с 8.00 до 17.00):

«Госпогранслужба Украины: „Майорське“ — 100/60 авто на въезд и выезд»

На Бахмутском направлении сегодня утром отмечается пешая очередь около 230 человек и около 160 авто:

«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:20, 160 автомобилей, 52 — автобусов и микроавтобусов, до 230 человек пешей очереди»

В то же время, на Марьинском направлении на КПВВ Каргил по словам очевидцев, льготная очередь чуть меньше основной:

«07 00 На каргиле очередь до моста, льготная до биотуалета последнего, одним словом чуть меньше основной»

«На Донецк каргил машин 60−70»

По данным Госпогранслужбы Украины на подконтрольном им блокпосту, много автомобилей на въезд:

«Госпогранслужба Украины: „Мар'їнка“ — 40/60 авто на въезд и выезд»

На Мариупольском направлении блокпосты в Еленовке отмечается быстрый пропуск машин, очевидцы сообщают, что на данный момент очередей практически нет, однако есть очередь на нулевом в сторону Украины:

«Еленовка в Украину — 80 основной, 50 льготы, 12 автобусов с пешими. Пропускают в четыре ряда, движение есть»

«Сейчас 60 общей и 28 льготы, движение есть. Час с 10 до 11 прошел продуктивно, стоит уже 8, был 60. Льготников почти нет, общей машин 20−25. Это на выезд из Донецка»»

» На Еленовке в Мариуполь 5 машин до заезда»

«На Еленовке почти никого, а на нулевке в Украину очередь, стоим уже больше часа»

«На Новотроицком КПВВ в Донецк никого»

«Госпогранслужба Украины: „Новотроїцьке“ — 30/50 авто на въезд и выезд»

Блокпосты в Гнутово на Мариупольском направлении сегодня собрали небольшие очереди

«Госпогранслужба Украины: „Гнутове“ — 15/30 авто на въезд и выезд»

«На „Гнутово“ очередь за магазином»

На КПВВ «Станица Луганская» за вчерашний день через КПВВ «Станиця Луганська» проследовали 7285 человек.

Источник ДонПресс