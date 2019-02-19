- Армия РФ нападает на ВСУ по всему фронту, пустив в ход сотни мин, артиллерию и ПТРК, – детали ожесточенных боев16:49
- Деньги за электроэнергию оплачены не тому поставщику: жителям Авдеевки помогут решить проблему16:33
- Девять оккупантов РФ убиты, один взят в плен: ВСУ пресекли артобстрелы врага - боевики несут колоссальные потери16:12
- На Донетчине спасли косулю15:55
- Россия убивает украинцев не только на войне: соцсети поразила история об умершей переселенке с Донбасса15:31
- В ОБСЕ сообщили о пролете самолета-разведчика над Донбассом15:10
- Боевики «ДНР» обстреляли людей в очереди на блокпосту, но запутались в «фактах». ВИДЕО14:49
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 года рождения, уроженец Енакиево14:11
- Пропагандисты «ДНР» и РФ объявили взрывы в Донецке «бомбардировкой с дронов»13:31
- В Горловке обстрелом повреждены два многоквартирных дома13:07
Деньги за электроэнергию оплачены не тому поставщику: жителям Авдеевки помогут решить проблему
Жителям Авдеевки, которые по привычке оплатили в январе за электроэнергию старому поставщику услуги, не стоит переживать по этому поводу.
Как сообщает отдел корпоративных коммуникаций АО "ДТЭК Донецкие электросети", все средства, которые потребители в январе 2019 года ошибочно оплатили на счет ДТЭК Донецкие электросети, будут автоматически перечислены на счет компании-поставщика универсальной услуги до 15 марта.
"Заботясь о комфорте клиентов, ДТЭК Донецкие электросети самостоятельно вернет средства потребителей по упрощенной схеме: они будут перечислены на личные счета клиентов поставщика универсальной услуги. Клиентам не нужно оформлять для этого какие-либо дополнительные документы, писать заявления, звонить или лично приходить в центры обслуживания клиентов. Процесс продлится до 15 марта", - говорится в сообщении.
Напомним, что в связи с реформой рынка электроэнергии с 1 февраля 2019 поставщик универсальной услуги* принимает показания счетчиков, выставляет счета и принимает оплату за потребленную электроэнергию. Ему нужно оплачивать электроэнергию, потребленную после 1 января 2019 г. Счета за нее жители Донецкой области получают в феврале.
ДТЭК Донецкие электросети с 1 января 2019 года является оператором системы распределения, который отвечает за техническое состояние электросетей, качество и надежность энергоснабжения.
Пока идет процесс отладки систем расчетов и пересчет по базам данных клиентов, чтобы не допустить ошибочных отключений за долги, ДТЭК Донецкие электросети приостановит процедуру ограничений электроэнергии для физических лиц за долги до 15 марта 2019 года.
Компания Донецкие энергетические услуги до 31.12.2020 выполняет функции поставщика универсальных услуг в Донецкой области в соответствии с Законом "О рынке электрической энергии".
Источник: avdeevka.city
Теги: Донбасс, Донецкая область, потребитель, электроэнергия, оплата
- В "Донецкоблэнерго" открылся информационно-консультационный центр
- Кабель преткновения устроил техникуму "темную"
- Практически каждый второй товар в Донецкой области бракованный
- "Точмаш" отключают от электроснабжения из-за миллионных долгов
- У жителей пятиэтажки сгорела вся бытовая техника
- На украинских ТЭС отложены все ремонтные работы. Спасают энергосистему
- Армия РФ нападает на ВСУ по всему фронту, пустив в ход сотни мин, артиллерию и ПТРК, – детали ожесточенных боев16:49
- Деньги за электроэнергию оплачены не тому поставщику: жителям Авдеевки помогут решить проблему16:33
- Девять оккупантов РФ убиты, один взят в плен: ВСУ пресекли артобстрелы врага - боевики несут колоссальные потери16:12
- На Донетчине спасли косулю15:55
- Россия убивает украинцев не только на войне: соцсети поразила история об умершей переселенке с Донбасса15:31
- В ОБСЕ сообщили о пролете самолета-разведчика над Донбассом15:10
- Боевики «ДНР» обстреляли людей в очереди на блокпосту, но запутались в «фактах». ВИДЕО14:49
- Ликвидирован боевик «ДНР» 1987 года рождения, уроженец Енакиево14:11
- Пропагандисты «ДНР» и РФ объявили взрывы в Донецке «бомбардировкой с дронов»13:31
- В Горловке обстрелом повреждены два многоквартирных дома13:07
- Армия РФ нападает на ВСУ по всему фронту, пустив в ход сотни мин, артиллерию и ПТРК, – детали ожесточенных боев16:49
- Деньги за электроэнергию оплачены не тому поставщику: жителям Авдеевки помогут решить проблему16:33
- Девять оккупантов РФ убиты, один взят в плен: ВСУ пресекли артобстрелы врага - боевики несут колоссальные потери16:12
- В Париже умер культовый модельер Карл Лагерфельд16:05
- На Донетчине спасли косулю15:55
- Российских пропагандистов разозлила украинская компьютерная игра15:40
- Россия убивает украинцев не только на войне: соцсети поразила история об умершей переселенке с Донбасса15:31
- В ОБСЕ сообщили о пролете самолета-разведчика над Донбассом15:10
- НБУ вводит в обращение новую банкноту15:00
- Боевики «ДНР» обстреляли людей в очереди на блокпосту, но запутались в «фактах». ВИДЕО14:49
- Кошмар для подчиненных: названы худшие руководители по знаку Зодиака08:44
- Названы привычки, которые отнимают годы жизни22:47
- Названы мужские имена, отталкивающие женщин22:21
- Большую часть ночи лучше всего спать на спине: для этого есть целых 5 причин20:45
- Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы19:48
- Медики подсказали, как отличить грипп от простуды19:15
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт16:30
- Эти вещи в доме отталкивают деньги и счастье11:30
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 февраля 2019 года10:01
- В мозгах «жаворонков» и «сов» нашлись различия07:10
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные