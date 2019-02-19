Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Жора»

19.02.2019 12:52

Боевики «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери в живой силе. Так, под временно оккупированной Горловкой ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Жора».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает источник, 30-31 января 2019 года под временно оккупированной Горловкой в районе Зайцево-Гольмовского был ликвидирован боевик «ДНР» Тарабанов Евгений Николаевич с позывным «Жора». О Тарабанове известно, что он родился в Антраците 16 марта 1979 года.