Мариуполь содрогнулся от сотен "прилетов" - жители дико напуганы артобстрелом боевиков: "Такого с 2014-го не было"

19.02.2019 17:51

Пророссийские террористы "ДНР" массированно обстреляли позиции Вооруженных сил Украины вблизи мариупольских пригородов.

Вчера, 18 февраля, около 8:00 жители Мариуполя практически во всех районах города слышали громкую канонаду обстрелов со стороны боевиков "ДНР", пишет "Диалог.UA", ссылаясь на сайт города.

"Такого с 2014 года не было!" - писали в социальных сетях встревоженные жители города. Позднее в пресс-центре ООС подтвердили факт обстрела позиции украинских бойцов вблизи Мариуполя. "Боевики т. н. "ДНР" били из ствольной артиллерии 122 мм по оборонительным сооружениям ВСУ в районе Водяного. Террористы выпустили 200 мин (это больше, чем за вчерашний день по всей линии фронта)", - указали в штабе. Кроме того, только утром закончился обстрел позиции в районе Лебединского, где российские боевики стреляли из 120-мм минометов, выпустив 40 мин.