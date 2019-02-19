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На Донетчине спасли косулю
В Краматорске (Донецкая обл.) спасли косулю, застрявшую на водохранилище. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщают Донецкие новости с ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Сообщается, что сегодня в 9:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение от жителя Краматорска, который находился у Маячковского водохранилища. Мужчина увидел, что на льду, примерно в 150 метрах от берега, находится косуля.
«Из-за травмы ноги животное не могло самостоятельно перейти водоем. Бойцы 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали на место происшествия, с помощью лестницы и веревки добрались до косули, обвязали ее и вытащили на берег. Раненое животное передали ветеринарам», – рассказали в ГСЧС.
Теги: Донбасс, спасение, животное, водохранилище, Донетчина
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