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Погода на Донетчине: мороз продержится несколько дней
19.02.2019 10:30
В Мариуполе на смену по-весеннему теплой солнечной погоде придут ночные морозы.
Об этом 0629 сообщили в Мариупольской гидрометеообсерватории.
Завтра, 19 февраля, будет малооблачно без осадков. Ночной северный ветер сменится на северо-восточный днем, скорость 5-10 м/с, ночью порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем - от 0 до +2 °C.
По предварительным прогнозам синоптиков, ночные морозы будут и 20 февраля, днем воздух прогреется до 2-4 градусов тепла. 21 февраля возможно потеплеет. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов тепла, днем +4 - +6 °C.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мороз, Донетчина, прогноз погоды
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