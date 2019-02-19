Посмотри в небо: Жители Донецка сняли полет над городом неизвестного самолета. ВИДЕО

19.02.2019 20:16

Над неподконтрольным украинской власти Донецком пролетел неизвестный самолет. Соответствующее видео жители города разместили на YouTube-канале, пишут Донецкие новости.

«Глянь, самолет летит... С такой скоростью несется, прикинь, над Донецком... В стороне над нами, где Щетинино, Моспино...», – комментирует увиденное один из очевидцев.

При этом сегодня, 19 февраля, Командование воздушных сил ВСУ сообщило, что информация о полете самолета над Донецком не соответствует действительности. «В сети интернет, некоторыми информационными интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 года в воздушном пространстве Украины в районе проведения Операции объединенных сил наблюдался пролет самолета Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив выше указанную информацию, сообщаем, что она не соответствует действительности. Дежурные силы противовоздушной обороны Воздушных сил Украины ежедневно несут боевое дежурство и стоят на страже воздушного пространства Украины и готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха», – говорится в сообщении.