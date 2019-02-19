Россия убивает украинцев не только на войне: соцсети поразила история об умершей переселенке с Донбасса

19.02.2019 15:31

Бытовая неустроенность, тоска по родному дому, неопределенное будущее, жизнь в постоянном ожидании перемен к худшему.

Вот – будни многих вынужденных переселенцев из Донбасса, и далеко не все люди способны это выдержать, передает "Диалог.UA".

Блогер с ником Бывало и лучше... написал в Twitter, что на днях умерла его знакомая, переселенка из зоны ООС. "Умерла от грусти", - сказали о ней. У женщины остались двое несовершеннолетних детей. "Знаю паренька, который после длительного отсутствия в Донецке целовал стены своей комнаты. Поймут лишь беженцы", - пишет в той же соцсети известный блогер БыльБылева . Пользователь Еретик рассказал о своих друзьях-переселенцах, которые сначала вернулись домой, но, поняв, что на неподконтрольной Украине территории жить не смогут, проплакали целую ночь и вернулись в Киев.