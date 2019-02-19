Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке возле базы ОБСЕ произошел взрыв

19.02.2019 09:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке возле базы ОБСЕ произошел взрыв

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня утром, 18 февраля, произошли два взрыва рядом с местом, где базируютсяя наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщают Донецкие новости.
«Мы подтверждаем, что в понедельник утром, 18 февраля, неподалеку от места базирования СММ в Донецке произошли два взрыва», – сообщили в пресс-службе.
Также наблюдатели отметили, что результаты наблюдений будут опубликованы в ежедневном отчете СММ. На вопрос о том, пострадали ли работники СММ от взрыва, ответа не было получено.



Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх