В Донецке возле базы ОБСЕ произошел взрыв

19.02.2019 09:29

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня утром, 18 февраля, произошли два взрыва рядом с местом, где базируютсяя наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщают Донецкие новости.

«Мы подтверждаем, что в понедельник утром, 18 февраля, неподалеку от места базирования СММ в Донецке произошли два взрыва», – сообщили в пресс-службе.

Также наблюдатели отметили, что результаты наблюдений будут опубликованы в ежедневном отчете СММ. На вопрос о том, пострадали ли работники СММ от взрыва, ответа не было получено.