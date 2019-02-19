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В Донецке возле базы ОБСЕ произошел взрыв
19.02.2019 09:29
В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня утром, 18 февраля, произошли два взрыва рядом с местом, где базируютсяя наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщают Донецкие новости.
«Мы подтверждаем, что в понедельник утром, 18 февраля, неподалеку от места базирования СММ в Донецке произошли два взрыва», – сообщили в пресс-службе.
Также наблюдатели отметили, что результаты наблюдений будут опубликованы в ежедневном отчете СММ. На вопрос о том, пострадали ли работники СММ от взрыва, ответа не было получено.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, ОБСЕ
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