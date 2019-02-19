В Горловке обстрелом повреждены два многоквартирных дома

19.02.2019 13:07

В поселке Гольмовский, расположенном на севере неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области в результате обстрела повреждены два многоквартирных жилых дома.

Об этом сегодня сообщил так называемый «глава городской администрации» Иван Приходько, передает donpress.com.

«Мэр» Горловки отметил:

«Вчера в 23:40 обстреляли поселок Гольмовский. Огнем повреждены дома по улицам Советской Армии, 2 и Загородняя, 19».

По его словам, в трех квартирах этих домов повреждено остекление.