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Архив - Донецкая область

В Горловке обстрелом повреждены два многоквартирных дома

19.02.2019 13:07
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В Горловке обстрелом повреждены два многоквартирных дома

В поселке Гольмовский, расположенном на севере неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области в результате обстрела повреждены два многоквартирных жилых дома.

Об этом сегодня сообщил так называемый «глава городской администрации» Иван Приходько, передает donpress.com.

«Мэр» Горловки отметил:

«Вчера в 23:40 обстреляли поселок Гольмовский. Огнем повреждены дома по улицам Советской Армии, 2 и Загородняя, 19».

По его словам, в трех квартирах этих домов повреждено остекление.



Теги: Донбасс, Горловка, дом, обстрел, повреждения, ДНР, администрация
 
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