- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности19:29
- В ОРДО обвинили «Правый сектор» в обстреле Горловки19:15
- В конно-спортивной школе в «ДНР» лошади голодают и спят на отходах подсолнечника18:50
- Мариуполь содрогнулся от сотен "прилетов" - жители дико напуганы артобстрелом боевиков: "Такого с 2014-го не было"17:51
- В одном из районов Горловки жестоко убили мужчину17:08
- Армия РФ нападает на ВСУ по всему фронту, пустив в ход сотни мин, артиллерию и ПТРК, – детали ожесточенных боев16:49
- Деньги за электроэнергию оплачены не тому поставщику: жителям Авдеевки помогут решить проблему16:33
- Девять оккупантов РФ убиты, один взят в плен: ВСУ пресекли артобстрелы врага - боевики несут колоссальные потери16:12
- На Донетчине спасли косулю15:55
- Россия убивает украинцев не только на войне: соцсети поразила история об умершей переселенке с Донбасса15:31
В конно-спортивной школе в «ДНР» лошади голодают и спят на отходах подсолнечника
В конно-спортивной школе в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) переживают за судьбу более ста лошадей. Животные испытывают нехватку корма — им выдают всего четверть от положенной дневной нормы, а спать им приходится на отходах от семян подсолнечника. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.
Специализированной детско-юношеской школе в следующем году исполнится 60 лет. Тренеры ежедневно проводят занятия для более чем 150 учеников по 4-м конно-спортивным дисциплинам. На данный момент в школе более 100 лошадей. У большинства лошадей – плотный график. В перерывах между тренировками их отправляют в конюшни, где кормят.
Лечить животных приходится часто, все потому, что условия содержания – далеки от идеала. По словам тренера Инги Овсиенко, есть проблемы с подстилкой, а от этого – болезни. «То есть, когда нет надлежащей подстилки, у лошадей начинают болеть, гнить копыта – стрелки», – рассказала Овсиенко.
Раньше лошади могли отдыхать на мягких опилках, которые поставляли шахты Донецка, сейчас отходы семян подсолнечника заменили им подстилки на прогнившем полу. Но это – не самая большая проблема.
«Сейчас большие проблемы с кормами. Получилось так, что у нас не осталось запаса кормов… Родители детей купили сено, я раздаю его лошадям нашей группы. Потихоньку подкармливаем кто чем может. Все лошади едят овес, и в среднем это 6 кг в день. Сено – от 7 кг в день и не ограничено. Сейчас они столько не получают. Сейчас, ну, может быть, 2-3 кг они получают сена в день», – рассказывает тренер.
В аварийном состоянии уже несколько лет находятся и сами конюшни. Стены – в потеках и трещинах. Сотрудники и ученики прилагают максимальные усилия, чтобы хоть как-то поддерживать жизнь животных.
По документам школа «подведомственна» «министерству транспорта ДНР», хотя по факту относится к «министерству молодежи, спорта и туризма». В «ДНР» уверяют, что перевод школы из одного «министерства» в другое поможет решить проблемы с финансированием. При этом в школе этого перевода ждут уже больше чем полгода.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, Макеевка, ДНР, лошади
- В Макеевке сегодня будут принимать в пионеры
- Уничтожен полностью: В неподконтрольной Макеевке горел пассажирский автобус
- В "ДНР" добивают всё украинское и меняют сознание детей
- В Макеевке боевики «ДНР» снова устроили тотальную проверку на дорогах
- В Макеевке по инициативе «мэра» устраивают «каток в фонтане»
- Жителю Макеевки не получится нажиться на кофе и шоколаде
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности19:29
- В ОРДО обвинили «Правый сектор» в обстреле Горловки19:15
- В конно-спортивной школе в «ДНР» лошади голодают и спят на отходах подсолнечника18:50
- Мариуполь содрогнулся от сотен "прилетов" - жители дико напуганы артобстрелом боевиков: "Такого с 2014-го не было"17:51
- В одном из районов Горловки жестоко убили мужчину17:08
- Армия РФ нападает на ВСУ по всему фронту, пустив в ход сотни мин, артиллерию и ПТРК, – детали ожесточенных боев16:49
- Деньги за электроэнергию оплачены не тому поставщику: жителям Авдеевки помогут решить проблему16:33
- Девять оккупантов РФ убиты, один взят в плен: ВСУ пресекли артобстрелы врага - боевики несут колоссальные потери16:12
- На Донетчине спасли косулю15:55
- Россия убивает украинцев не только на войне: соцсети поразила история об умершей переселенке с Донбасса15:31
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне19:37
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности19:29
- В ОРДО обвинили «Правый сектор» в обстреле Горловки19:15
- В конно-спортивной школе в «ДНР» лошади голодают и спят на отходах подсолнечника18:50
- План нападения на церкви Украины для ФСБ России составил экс-сотрудник СБУ: Грицак назвал имя предателя18:34
- Куда идет страна победившей олигархии?18:10
- Мариуполь содрогнулся от сотен "прилетов" - жители дико напуганы артобстрелом боевиков: "Такого с 2014-го не было"17:51
- Сладкий грех: астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака17:29
- В одном из районов Горловки жестоко убили мужчину17:08
- Армия РФ нападает на ВСУ по всему фронту, пустив в ход сотни мин, артиллерию и ПТРК, – детали ожесточенных боев16:49
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне19:37
- Сладкий грех: астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака17:29
- Кошмар для подчиненных: названы худшие руководители по знаку Зодиака08:44
- Названы привычки, которые отнимают годы жизни22:47
- Названы мужские имена, отталкивающие женщин22:21
- Большую часть ночи лучше всего спать на спине: для этого есть целых 5 причин20:45
- Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы19:48
- Медики подсказали, как отличить грипп от простуды19:15
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт16:30
- Эти вещи в доме отталкивают деньги и счастье11:30
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери