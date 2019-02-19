Последние новости раздела
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности19:29
- В ОРДО обвинили «Правый сектор» в обстреле Горловки19:15
- В конно-спортивной школе в «ДНР» лошади голодают и спят на отходах подсолнечника18:50
- Мариуполь содрогнулся от сотен "прилетов" - жители дико напуганы артобстрелом боевиков: "Такого с 2014-го не было"17:51
- В одном из районов Горловки жестоко убили мужчину17:08
- Армия РФ нападает на ВСУ по всему фронту, пустив в ход сотни мин, артиллерию и ПТРК, – детали ожесточенных боев16:49
- Деньги за электроэнергию оплачены не тому поставщику: жителям Авдеевки помогут решить проблему16:33
- Девять оккупантов РФ убиты, один взят в плен: ВСУ пресекли артобстрелы врага - боевики несут колоссальные потери16:12
- На Донетчине спасли косулю15:55
- Россия убивает украинцев не только на войне: соцсети поразила история об умершей переселенке с Донбасса15:31
В ОРДО обвинили «Правый сектор» в обстреле Горловки
19.02.2019 19:15
Так называемый «начальник пресс-службы УНМ ДНР» Даниил Безсонов обвинил бойцов «Правого сектора» в обстреле поселка Гольмовский, расположенного на севере неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, сообщает ДонПресс.
Так, Безсонов отметил:
«В результате обстрела в поселке Гольмовский повреждено остекление пяти жилых домов по улицам Советской Армии и Загородной. Отмечу, что данный обстрел осуществили военные „Правого сектора“, которые, как мы сообщали ранее, прибыли в Травневое на усиление 30-й механизированной бригады в распоряжение ее командира».
Теги: Донбасс, Горловка, обстрел, Правый сектор, ОРДО
Читайте также:
- Прилетело в поселок Гольмовский. Повреждены дома, ранен мужчина
- Боевики расстреливают оккупированную Горловку из "тачанок"
- Боевики обвинили в обстреле Авдеевки «Правый сектор»
- Горловка под обстрелом: люди сидят в укрытиях
- На Донбассе погиб боец Правого сектора
- Пожилой горловчанин всю ночь спал возле "прилетевшего" снаряда
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности19:29
- В ОРДО обвинили «Правый сектор» в обстреле Горловки19:15
- В конно-спортивной школе в «ДНР» лошади голодают и спят на отходах подсолнечника18:50
- Мариуполь содрогнулся от сотен "прилетов" - жители дико напуганы артобстрелом боевиков: "Такого с 2014-го не было"17:51
- В одном из районов Горловки жестоко убили мужчину17:08
- Армия РФ нападает на ВСУ по всему фронту, пустив в ход сотни мин, артиллерию и ПТРК, – детали ожесточенных боев16:49
- Деньги за электроэнергию оплачены не тому поставщику: жителям Авдеевки помогут решить проблему16:33
- Девять оккупантов РФ убиты, один взят в плен: ВСУ пресекли артобстрелы врага - боевики несут колоссальные потери16:12
- На Донетчине спасли косулю15:55
- Россия убивает украинцев не только на войне: соцсети поразила история об умершей переселенке с Донбасса15:31
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне19:37
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности19:29
- В ОРДО обвинили «Правый сектор» в обстреле Горловки19:15
- В конно-спортивной школе в «ДНР» лошади голодают и спят на отходах подсолнечника18:50
- План нападения на церкви Украины для ФСБ России составил экс-сотрудник СБУ: Грицак назвал имя предателя18:34
- Куда идет страна победившей олигархии?18:10
- Мариуполь содрогнулся от сотен "прилетов" - жители дико напуганы артобстрелом боевиков: "Такого с 2014-го не было"17:51
- Сладкий грех: астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака17:29
- В одном из районов Горловки жестоко убили мужчину17:08
- Армия РФ нападает на ВСУ по всему фронту, пустив в ход сотни мин, артиллерию и ПТРК, – детали ожесточенных боев16:49
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне19:37
- Сладкий грех: астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака17:29
- Кошмар для подчиненных: названы худшие руководители по знаку Зодиака08:44
- Названы привычки, которые отнимают годы жизни22:47
- Названы мужские имена, отталкивающие женщин22:21
- Большую часть ночи лучше всего спать на спине: для этого есть целых 5 причин20:45
- Напитки-энергетики уничтожили студенту все зубы19:48
- Медики подсказали, как отличить грипп от простуды19:15
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт16:30
- Эти вещи в доме отталкивают деньги и счастье11:30
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери