ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери

19.02.2019 08:07

С каждым днем кремлевские марионетки-сепаратисты из террористических организаций "Луганская Народная Республика" и "Донецкая Народная Республика" несут просто невероятнее потери военной техники и личного состава на территории Донбасса, что еще больше продвигает украинское государство к долгожданной победе.

На своей странице в социальной сети Facebook Юрий Мысягин, который является известным украинским волонтером, опубликовал кадры мощнейшей военной операции Вооруженных сил Украины на Донбассе под названием "Расплата", передает "Диалог.UA".

Мысягин уведомил, что военнослужащие ВСУ провели данную операцию в районе населенного пункта Золотое (Луганская область). Он подчеркнул, что "Расплата" была проведена боевой группой К-2 из 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Волонтер отметил, что после того, как было уничтожено КП террористов, все внимание украинской армии было перенесено на данную позицию. В результате этой операции пророссийские боевики понесли сокрушительные потери, как своей техники, так и живой силы.