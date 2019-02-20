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Блокпосты ОРДО: в Горловке проверяют телефоны, на Каргиле едут только перевозчике
Сегодня в течение суток подконтрольные членам НВФ блокпосты Донецкой области, расположенные вдоль линии разграничения, собирали достаточно большие очереди.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.
Так, на Бахмутском направлении в течение дня были серьезные очереди, однако, пропуск людей и транспорта проходил довольно быстро, некоторые сообщают, что члены НВФ проверяют телефоны:
«В 10.30 на днр в сторону Украины полный навес+хвост, пропускают живенько))в паспортном окошке потребовали имей, и забрали телефон»
«12.30 на 0 очередь приличная, но двигается быстро, на Майорске 5мин и на проверку»
«Очередь большая с утра, движение нормальное, все проехали»
«Сегодня ехал 5.45 на днр на 0украинском в 7: 50 по Украине в 9.00 по Украине прошел все в автобусе на бахмут. 9 пазиков передо мной на украинском уехало на таможенных контроль. Приехал и никого. Молодцы. А по поводу имейла брали телефоны через одного. Это пешим ходом. автомобильная очередь только перевозы. забыл сообщить по поводу обстрела на б.п. на Горловке недавно помните был. Так это барыга был. Типа у него ногв ранена, жив здоров и до сих пор сажает людей на бусики. Вот вам и ответ, а был ли мальчик. Ответ очевиден., хотя бы вещи переодел для убедительности»
В то же время на Марьинском направлении на Каргиле люди жаловались на то, что пропускают только платных перевозчиков:
«Каргил в Курахово — Основная до моста. Льготная вполовину меньше и двигается гораздо лучше. В основной с 6.30 только треть пути до БП протянули»
«На Каргиле в сторону Донецка более 150 машин и в 3 ряда»
«На Каргиле в Донецк полный писец… Прут только перевозы. С 12.30 еще не доехали до поста»
«Проехали все»
Пункт пропуска в Еленовке на Мариупольском направлении сегодня собрал не так много транспортных средств, однако, люди были вынуждены ожидать своей очереди на проезд около 4 часов:
«На новотроицком на Донецк сразу на проверку, очереди не»
«На 15 10 с Донецка было около 60 авто. льготы 12»
«На Еленовке в сторону Украины 100 машин общей очереди»
«Еленовке в сторону Донецка 80 машин. Простояли 4 часа на Еленовке .С 13 до 17. Украинские за 30 мин. прошли»
Теги: Донбасс, Донецкая область, телефон, блокпост, пункты пропуска, соцсети, очереди, НВФ
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