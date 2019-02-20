Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери

20.02.2019 13:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери

В минувшие сутки российские наемники пошли в атаку на позиции украинских военных и нанесли 16 обстрелов по позициям ВСУ в районе проведения Операции Объединенных сил, пишет Диалог.UA.
Однако передовые части украинской армии ответили на каждый из обстрелов и нанесли контрудар, в результате которого были уничтожены 3 боевиков, еще трое ранены. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление пресс-центра штаба ООС. Военные сообщили, что боевики открывали огонь из разнокалиберного оружия по всей линии соприкосновения, используя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате вражеского огня ранения получили трое украинских военных. Однако на каждый из вражеских обстрелов передовые части ВСУ ответили и нанесли контрудар, который вывел из боя шестерых российских наемников - трое убитых, трое ранены.



Теги: Донбасс, атака, боевики, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх