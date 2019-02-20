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Члены НВФ сообщили о серьезных потерях под Светлодарской дугой
20.02.2019 16:59
За последнее время в результате сильных боев на Донбассе подразделения НВФ «ДНР» несут серьезные потери, данные о которых сами члены НВФ подтверждают в социальных сетях.
В сообществах в соцсети отмечается, что в ходе тяжелого боя под неподконтрольным Украине Новоазовском Донецкой области были убиты сразу 9 членов НВФ, передает donpress.com.
В то же время на другом участке фронта на Светлодарской дуге были убиты еще 4 участника НВФ и еще один попал в плен. По предварительным данным, в январе были убиты 22 участника НВФ из числа тех, чья гибель точно подтверждена. Так, представители ОРДО пишут:
«На Светлодарке убиты четверо бойцов, один попал в плен. Враг подошел ночью к позиции и забросал гранатами, выжившего забрали… «.
Теги: Донбасс, гибель, ДНР, потери, соцсети, Светлодарская дуга, НВФ
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