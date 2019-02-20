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«Главарь НВФ «ДНР» «Пятнашка» неожиданно похвалил бойцов ВСУ

20.02.2019 11:20
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«Главарь НВФ «ДНР» «Пятнашка» неожиданно похвалил бойцов ВСУ

Главарь подразделения НВФ «ДНР» батальона «Пятнашка», россиянин Андрей Кузин признал успехи украинских военных в зоне проведения ООС.

Об этом сообщил в публикации на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает donpress.com.

Штефан отметил, что это уже второй командир «ДНР» за последние дни, который заявил о превосходстве украинских бойцов. Так, Кузин заявил:

«Работают прицельно, точно. Как у военных это принято. Артиллерийские точечные удары работают довольно-таки хорошо».



Теги: Донбасс, артиллерия, ДНР, батальон, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
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