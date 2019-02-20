Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной

20.02.2019 13:22

Уже в ближайшие месяцы на Донбассе может начаться активная фаза войны.

Об этом заявил один из экс-главарей "ДНР" Александр Бородай. Он добавил, что многое будет зависеть от результатов выборов в Украине, передает Обозреватель.

"К сожалению без активной фазы не обойдется. То есть война еще предстоит. Обязательно это случится. Вопрос – когда. На мой взгляд, период эскалации – это период в ближайшие несколько месяцев", — сказал он.

Также Бородай пригрозил ответом в случае, если новоизбранный президент Украины займет жесткую позицию в отношении Донбасса.

"Если поймем, что ситуация такова, что она требует нашего присутствия, значит наше присутствие будет организовано. Все должны придерживаться рамок мобилизационной готовности", — добавил он.