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Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной

20.02.2019 13:22
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Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной

Уже в ближайшие месяцы на Донбассе может начаться активная фаза войны.
Об этом заявил один из экс-главарей "ДНР" Александр Бородай. Он добавил, что многое будет зависеть от результатов выборов в Украине, передает Обозреватель.
"К сожалению без активной фазы не обойдется. То есть война еще предстоит. Обязательно это случится. Вопрос – когда. На мой взгляд, период эскалации – это период в ближайшие несколько месяцев", — сказал он.
Также Бородай пригрозил ответом в случае, если новоизбранный президент Украины займет жесткую позицию в отношении Донбасса.
"Если поймем, что ситуация такова, что она требует нашего присутствия, значит наше присутствие будет организовано. Все должны придерживаться рамок мобилизационной готовности", — добавил он.



Теги: Донбасс, война, угроза, ДНР, Бородай
 
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