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Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
Фронтовая авиация ВСУ нанесла сокрушительный удар по предполагаемой позиции российской армии в Приазовье, куда условный противник попытался высадится в условиях масштабных маневров с подключением танков, боевых вертолетов и тяжелой артиллерии ВСУ.
Видео было опубликовано накануне журналистами телеканала ICTV, передает dialog.ua.
Бойцы украинской армии отработали возможные штурм российской армии в Приазовье, где устроили настоящий разгром противнику и захвати стратегическую высоту танковым прорывом. Сразу после успешного завершения обороны подразделения при поддержке авиации с земли перешли в контрнаступление. На первом этапе штурмовики "Су-25" наносят сокрушительный удар по резервам противника, после чего артиллерия громит передовые части россиян. Сразу после этого на позиции выдвигаются танки, которые отбрасывают противника и захватывают стратегическую высоту.
Теги: Россия, Донбасс, армия, учения, авиация, артиллерия, танки, ВСУ, наступление, ООС
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