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Труп, а рядом живой скелет. Мариупольские медики спасли мужчину
19 февраля в Мариуполе замерзло 2 человека.
Об этом 0629 сообщили медики.
На ул. Кирпичной в поселке Новоселовка умер мужчина, возрастом около 55 лет. Его тело обнаружили в собственном доме. Известно, что он вел асоциальный образ жизни. Кроме него в доме также находился 42-летний бездомный, которого владелец дома временно приютил.
По данным медиков, мужчина находился в состоянии общего переохлаждения.
"Одни кожа и кости", - уточнили медики.
Бездомного доставили в горбольницу №9, где ему оказывают помощь.
В 03.30 на пр. Строителей в Приморском районе города обнаружили 19-летнего студента ПГТУ, который замерзал на скамейке. В момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего от мороза доставили в городскую больницу.
Теги: Донбасс, Мариуполь, труп, скелет, замерз
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