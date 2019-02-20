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«В честь праздника»: главари ОРДО пообещали «выплатить помощь» учителям русского языка

20.02.2019 10:21
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«В честь праздника»: главари ОРДО пообещали «выплатить помощь» учителям русского языка

Учителя русского языка и литературы, преподающие в школах ОРДО и на подконтрольных Украине территориях Донбасса получат «единовременные выплаты в рамках Гуманитарной программы».

Об этом сообщил так называемый «заместитель министра образования и науки республики» Андрей Удовенко, передает donpress.com.

Так, «министр образования» уточнил:

«Среди работников учреждений образования как ДНР, так и подконтрольных Украине территорий Донбасса, особенно стоит отметить учителей и преподавателей русского языка и литературы. Учитывая, что 2019 год Указом Главы ДНР объявлен Годом русского языка, учителям русского языка и литературы будет выплачена единовременная помощь в размере 12 000 рублей (6000 гривен)»

По его словам, «выплаты» будут производиться в преддверии профессионального праздника.



Теги: Донбасс, министр, учитель, образование, праздник, русский язык, указ, ДНР, выплаты
 
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