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В Донецке большое число боевиков «ДНР» на дорогах. Встречают «кого-то важного»
Сегодня в центре временно оккупированного Донецка наблюдается очень большое количество боевиков «ДНР», стоящих вдоль дорог. Дончане предполагают, что встречают «кого-то важного».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня с самого утра жители временно оккупированного Донецка наблюдают в центре города большое количество вооруженных боевиков «ДНР», стоящих вдоль дорог. Дончане, в подтверждение своих слов, сделали несколько фото. Предполагают, что встречают «кого-то важного». Также дончане сообщают, что этот «кто-то» приехал в студгородок, правда не ясно зачем – в пиццерию или провести встречу со студентами.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Донецк 11.10 д Кого встречаем?»,
«Видимо, важные..»,
«Студгородок странное место. Может в пиццерии кто-то откушивает»,
«Может, какая «встреча» со студентами?»
Теги: Донецк, Донбасс, встреча, дороги, ДНР, боевики
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