В Донецке большое число боевиков «ДНР» на дорогах. Встречают «кого-то важного»

20.02.2019 16:38

Сегодня в центре временно оккупированного Донецка наблюдается очень большое количество боевиков «ДНР», стоящих вдоль дорог. Дончане предполагают, что встречают «кого-то важного».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня с самого утра жители временно оккупированного Донецка наблюдают в центре города большое количество вооруженных боевиков «ДНР», стоящих вдоль дорог. Дончане, в подтверждение своих слов, сделали несколько фото. Предполагают, что встречают «кого-то важного». Также дончане сообщают, что этот «кто-то» приехал в студгородок, правда не ясно зачем – в пиццерию или провести встречу со студентами.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецк 11.10 д Кого встречаем?»,

«Видимо, важные..»,

«Студгородок странное место. Может в пиццерии кто-то откушивает»,

«Может, какая «встреча» со студентами?»