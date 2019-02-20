Главная / Новости / Донецкая область / В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии
Последние новости раздела
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО15:18
- В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии14:36
- Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной13:22
- Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери13:05
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой12:31
- «Главарь НВФ «ДНР» «Пятнашка» неожиданно похвалил бойцов ВСУ11:20
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО11:02
- «В честь праздника»: главари ОРДО пообещали «выплатить помощь» учителям русского языка10:21
- Труп, а рядом живой скелет. Мариупольские медики спасли мужчину08:45
- Хоть бы народ не смешили: Шахтеры отреагировали на доклад «министра углепрома ДНР» о зарплатах08:06
В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии
20.02.2019 14:36
В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) в гараже взорвалась граната, пострадал мужчина. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает «диспетчерская служба администрации» г. Макеевки, пишут Донецкие новости.
Как утверждают в «ДНР», взрыв гранаты произошел 19 февраля в 19:35 в Центрально-Городском районе Макеевки, в пос. Бажанова, по ул. Заслонова. Пострадал мужчина. «Диагноз: травматическая ампутация левой стопы, множественные открытые переломы правой стопы. Госпитализирован в КРБ №1, состояние тяжелое», – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Макеевка, пострадавший, граната, госпитализация
Читайте также:
- В результате нападения на бывшую базу подразделения "Титан" пострадали пять человек (ВИДЕО)
- Шахта имени Бажанова будет восстановлена
- Машинистка шахты им. Бажанова почти не пострадала, упав с высоты 43 метра
- На пожаре в Макеевке пострадали два человека
- В Макеевке на субботнике нашли гранату
- Огонь забирает жизни жителей Донбасса
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО15:18
- Разоблачен механизм финансирования членов НВФ ОРЛО14:55
- В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии14:36
- Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной13:22
- Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери13:05
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой12:31
- «Главарь НВФ «ДНР» «Пятнашка» неожиданно похвалил бойцов ВСУ11:20
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО11:02
- «В честь праздника»: главари ОРДО пообещали «выплатить помощь» учителям русского языка10:21
- Оккупанты разгромили дрон ОБСЕ и пытаются "свалить" все на ВСУ - над версией Марочко хохочут даже сепаратисты09:26
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО15:18
- Разоблачен механизм финансирования членов НВФ ОРЛО14:55
- Популярные тренды фотообоев14:48
- В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии14:36
- Людей чудом не задело: в Киеве на остановке обстреляли автобус14:10
- Нянь попросят заплатить налог и лишат субсидии13:52
- Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной13:22
- Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери13:05
- «Едет к Гиви за Мотороллой»: в сети опубликовали фото Гиркина в метро12:48
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой12:31
- Популярные тренды фотообоев14:48
- Крымский мост — это ловушка: что на самом деле не так09:45
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне09:15
- Очень опасно! Зубную щетку нельзя хранить в ванной09:05
- Гранты, жилье, Ощадбанк: Какие аферы проворачивают на переселенцах08:11
- Налог с продаж – что это?20:03
- Сладкий грех: астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака17:29
- Кошмар для подчиненных: названы худшие руководители по знаку Зодиака08:44
- Названы привычки, которые отнимают годы жизни22:47
- Названы мужские имена, отталкивающие женщин22:21
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные