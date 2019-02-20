В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии

20.02.2019 14:36

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) в гараже взорвалась граната, пострадал мужчина. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает «диспетчерская служба администрации» г. Макеевки, пишут Донецкие новости.

Как утверждают в «ДНР», взрыв гранаты произошел 19 февраля в 19:35 в Центрально-Городском районе Макеевки, в пос. Бажанова, по ул. Заслонова. Пострадал мужчина. «Диагноз: травматическая ампутация левой стопы, множественные открытые переломы правой стопы. Госпитализирован в КРБ №1, состояние тяжелое», – говорится в сообщении.